Estos son los precios de las frutas y verduras del Mercado San Miguel

Un estudio realizado por el Mercado Municipal San Miguel, muestra una baja en los precios de algunos productos, mientras que en otros se mantiene. El relevamiento incluye varias frutas y hortalizas, entre ellas: papa, lechuga, zanahoria, banana y mandarina.

Con respecto a las frutas que han bajado en sus precios, se ubican el tomate cherry y el mango, el primero se encuentra a $3.000 y el segundo a $3.500. Por otra parte, las verduras que registraron una caída en sus precios son el choclo, que está a $1.500 las dos unidades, y el pepino que se consigue a $1.500 el kilo.

En líneas generales productos como; papa, lechuga, cebolla, naranja, sandia y manzana se mantienen estables. Cabe recalcar que dicho estudio tomó datos proporcionados por el Mercado San Miguel, ubicado en San Martín al 782 y su anexo en Pasaje Miramar al 433.

Lista de Precios de Verduras y Hortalizas Mercado San Miguel

Papa 2 kilos $1.000 (se mantiene)

Cebolla 1,5 Kilo $1.000 (se mantiene)

Cebolla de verdeo $2.000 el paquete

Zapallo coreanitos $1.000 el kilo (se mantiene)

Zapallo brasilero cabutia $1.000 el kilo (se mantiene)

Zapallo amarillo $2.000. (se mantiene)

Zapallitos verdes $1.000 el kilo. (se mantiene)

Zapallo zucchini $2.000 el kilo. (se mantiene)

Angolita $2.000 el kilo (se mantiene)

Lechuga $1.000 la unidad. (se mantiene)

Repollo $2.000 la unidad y $1.500 (se mantiene)

Brócoli $2.000 la unidad. Y $2.500 la unidad (se mantiene)

Puerro $500 la unidad. (se mantiene)

Espinaca$1.000 el atado. (se mantiene)

Rabanito $1.500 el atado. (se mantiene)

Remolacha $2.000 el paquete. (se mantiene)

Apio, la cuarta $500. (se mantiene)

Choclos dos por $1.500 (bajó)

Batata $1.500 el kilo. (se mantiene)

Arvejas $4.000 el kilo. (se mantiene)

Chauchas $3.000 el kilo. (se mantiene)

Zanahoria $1.000 el kilo. (se mantiene)

Berenjena $1.500 el kilo. (se mantiene)

Pimiento verde $2.000. (se mantiene)

Pimiento rojo $2.000. (se mantiene) y $3.000 el Kilo.

Pepino $1.500 el kilo (bajó)

Papines diferentes variedades $2.000 el kilo (se mantiene)

Espárragos paquete $3.000

Alcauciles – Alcachofas 3 x $5.000. (se mantiene)

Lista de Precios de Frutas Mercado San Miguel