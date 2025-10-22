Estos son los precios de las frutas y verduras del Mercado San Miguel

22/10/2025
Un estudio realizado por el Mercado Municipal San Miguel, muestra una baja en los precios de algunos productos, mientras que en otros se mantiene. El relevamiento incluye varias frutas y hortalizas, entre ellas: papa, lechuga, zanahoria, banana y mandarina.

Con respecto a las frutas que han bajado en sus precios, se ubican el tomate cherry y el mango, el primero se encuentra a $3.000 y el segundo a $3.500. Por otra parte, las verduras que registraron una caída en sus precios son el choclo, que está a $1.500 las dos unidades, y el pepino que se consigue a $1.500 el kilo.

En líneas generales productos como; papa, lechuga, cebolla, naranja, sandia y manzana se mantienen estables. Cabe recalcar que dicho estudio tomó datos proporcionados por el Mercado San Miguel, ubicado en San Martín al 782 y su anexo en Pasaje Miramar al 433. 

Lista de Precios de Verduras y Hortalizas Mercado San Miguel

  • Papa 2 kilos $1.000 (se mantiene)
  • Cebolla 1,5 Kilo $1.000 (se mantiene)
  • Cebolla de verdeo $2.000 el paquete
  • Zapallo coreanitos $1.000 el kilo (se mantiene)
  • Zapallo brasilero cabutia $1.000 el kilo (se mantiene)
  • Zapallo amarillo $2.000. (se mantiene)
  • Zapallitos verdes $1.000 el kilo. (se mantiene)
  • Zapallo zucchini $2.000 el kilo. (se mantiene)
  • Angolita $2.000 el kilo (se mantiene)
  • Lechuga $1.000 la unidad. (se mantiene)
  • Repollo $2.000 la unidad y $1.500 (se mantiene)
  • Brócoli $2.000 la unidad. Y $2.500 la unidad (se mantiene)
  • Puerro $500 la unidad. (se mantiene)
  • Espinaca$1.000 el atado. (se mantiene)
  • Rabanito $1.500 el atado. (se mantiene)
  • Remolacha $2.000 el paquete. (se mantiene)
  • Apio, la cuarta $500. (se mantiene)
  • Choclos dos por $1.500 (bajó)
  • Batata $1.500 el kilo. (se mantiene)
  • Arvejas $4.000 el kilo. (se mantiene)
  • Chauchas $3.000 el kilo. (se mantiene)
  • Zanahoria $1.000 el kilo. (se mantiene)
  • Berenjena $1.500 el kilo. (se mantiene)
  • Pimiento verde $2.000. (se mantiene)
  • Pimiento rojo $2.000. (se mantiene) y $3.000 el Kilo.
  • Pepino $1.500 el kilo (bajó)
  • Papines diferentes variedades $2.000 el kilo (se mantiene)
  • Espárragos paquete $3.000
  • Alcauciles – Alcachofas 3 x $5.000. (se mantiene)

 

Lista de Precios de Frutas Mercado San Miguel

  • Kiwi $8.000 el kilo (se mantiene)
  • Pomelo 3 x $1.000
  • Tomate perita $1.500 el kilo. (se mantiene)
  • Tomate Cherry $3.000
  • Maní con cáscara $4.000 el kilo. (se mantiene)
  • Peras $2.000 el kilo. (se mantiene)
  • Papaya $3.000 el kilo. (se mantiene)
  • Manzana roja $2.500 el kilo. (se mantiene)
  • Manzana verde $2.500 el kilo. (subió)
  • Pomelos 3 unidades x $1.000. (se mantiene)
  • Mandarina $2.000 la docena (se mantiene)
  • Naranja 8 por $1.000 (bajo), $2.000 la docena (se mantiene)
  • Naranja Tangerina $2.000 la docena. (bajó)
  • Bananas $2.000 la docena y $3.000 la docena. (se mantiene)
  • Mango $3.500 el kilo. (bajó)
  • Limones $2.000 la docena. (se mantiene)
  • Sandía $1.500 el kilo. (se mantiene)
  • Ananá $4.000 la unidad. (bajó)
  • Ananá por mitad $2.000. (bajó)
  • Kiwi $8.000 el kilo. (se mantiene)
  • Melón $3.000 y $4.000 cada uno. (se mantiene)
  • Arándanos caja chica $2.500. (se mantiene)
  • Carambola (importada) $10.000 el kilo. (se mantiene)
  • Caña de azúcar $3.000 el tramo. (se mantiene)
  • Uva negra brasileña $3.000 el cuarto kilo. (se mantiene)
  • Frutillas $3.000 el kilo. (se mantiene)
  • Palta $6.000 el kilo. (se mantiene)
