Estos son los precios de las frutas y verduras del Mercado San Miguel

Estos son los precios de las frutas y verduras del Mercado San MiguelSociedad22/10/2025
Un estudio realizado por el Mercado Municipal San Miguel, muestra una baja en los precios de algunos productos, mientras que en otros se mantiene. El relevamiento incluye varias frutas y hortalizas, entre ellas: papa, lechuga, zanahoria, banana y mandarina.
Con respecto a las frutas que han bajado en sus precios, se ubican el tomate cherry y el mango, el primero se encuentra a $3.000 y el segundo a $3.500. Por otra parte, las verduras que registraron una caída en sus precios son el choclo, que está a $1.500 las dos unidades, y el pepino que se consigue a $1.500 el kilo.
En líneas generales productos como; papa, lechuga, cebolla, naranja, sandia y manzana se mantienen estables. Cabe recalcar que dicho estudio tomó datos proporcionados por el Mercado San Miguel, ubicado en San Martín al 782 y su anexo en Pasaje Miramar al 433.
Lista de Precios de Verduras y Hortalizas Mercado San Miguel
- Papa 2 kilos $1.000 (se mantiene)
- Cebolla 1,5 Kilo $1.000 (se mantiene)
- Cebolla de verdeo $2.000 el paquete
- Zapallo coreanitos $1.000 el kilo (se mantiene)
- Zapallo brasilero cabutia $1.000 el kilo (se mantiene)
- Zapallo amarillo $2.000. (se mantiene)
- Zapallitos verdes $1.000 el kilo. (se mantiene)
- Zapallo zucchini $2.000 el kilo. (se mantiene)
- Angolita $2.000 el kilo (se mantiene)
- Lechuga $1.000 la unidad. (se mantiene)
- Repollo $2.000 la unidad y $1.500 (se mantiene)
- Brócoli $2.000 la unidad. Y $2.500 la unidad (se mantiene)
- Puerro $500 la unidad. (se mantiene)
- Espinaca$1.000 el atado. (se mantiene)
- Rabanito $1.500 el atado. (se mantiene)
- Remolacha $2.000 el paquete. (se mantiene)
- Apio, la cuarta $500. (se mantiene)
- Choclos dos por $1.500 (bajó)
- Batata $1.500 el kilo. (se mantiene)
- Arvejas $4.000 el kilo. (se mantiene)
- Chauchas $3.000 el kilo. (se mantiene)
- Zanahoria $1.000 el kilo. (se mantiene)
- Berenjena $1.500 el kilo. (se mantiene)
- Pimiento verde $2.000. (se mantiene)
- Pimiento rojo $2.000. (se mantiene) y $3.000 el Kilo.
- Pepino $1.500 el kilo (bajó)
- Papines diferentes variedades $2.000 el kilo (se mantiene)
- Espárragos paquete $3.000
- Alcauciles – Alcachofas 3 x $5.000. (se mantiene)
Lista de Precios de Frutas Mercado San Miguel
- Kiwi $8.000 el kilo (se mantiene)
- Pomelo 3 x $1.000
- Tomate perita $1.500 el kilo. (se mantiene)
- Tomate Cherry $3.000
- Maní con cáscara $4.000 el kilo. (se mantiene)
- Peras $2.000 el kilo. (se mantiene)
- Papaya $3.000 el kilo. (se mantiene)
- Manzana roja $2.500 el kilo. (se mantiene)
- Manzana verde $2.500 el kilo. (subió)
- Pomelos 3 unidades x $1.000. (se mantiene)
- Mandarina $2.000 la docena (se mantiene)
- Naranja 8 por $1.000 (bajo), $2.000 la docena (se mantiene)
- Naranja Tangerina $2.000 la docena. (bajó)
- Bananas $2.000 la docena y $3.000 la docena. (se mantiene)
- Mango $3.500 el kilo. (bajó)
- Limones $2.000 la docena. (se mantiene)
- Sandía $1.500 el kilo. (se mantiene)
- Ananá $4.000 la unidad. (bajó)
- Ananá por mitad $2.000. (bajó)
- Kiwi $8.000 el kilo. (se mantiene)
- Melón $3.000 y $4.000 cada uno. (se mantiene)
- Arándanos caja chica $2.500. (se mantiene)
- Carambola (importada) $10.000 el kilo. (se mantiene)
- Caña de azúcar $3.000 el tramo. (se mantiene)
- Uva negra brasileña $3.000 el cuarto kilo. (se mantiene)
- Frutillas $3.000 el kilo. (se mantiene)
- Palta $6.000 el kilo. (se mantiene)