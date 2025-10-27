Incendio en la Alcaidía: Hay 2 internos en terapia intensiva

Ayer alrededor de las 22hs. tuvo lugar un siniestro en la Alcaidía General 1 de Salta ubicada en zona norte de la ciudad, el cual estuvo provocado por la quema de colchones en una celda.

Producto de los incendios, 14 internos fueron trasladados al Hospital San Bernardo, la mayoría con quemaduras y otros con distintas lesiones.

Según pudo averiguar InformateSalta, de los 14 que ingresaron al nosocomio, 2 fueron dados de alta y uno fue derivado al Hospital Oñativia.

Por el momento 11 personas son las que están internados, 2 están en terapia intermedia, y otras dos se encuentran en terapia intensiva.