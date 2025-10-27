Prendieron fuego colchones en una celda de la Alcaidía: Hay 16 internos hospitalizados

Alrededor de las 22 horas del domingo, se desató un incendio en la Alcaidía General 1 de Salta, provocado por la quema de colchones en una celda del pabellón B1, planta baja.

Como resultado, 16 internos fueron trasladados al Hospital San Bernardo con cuadros de intoxicación y quemaduras de distinta consideración, según informó la Dirección General del Servicio Penitenciario.

El personal de guardia advirtió el foco ígneo y activó los protocolos de emergencia, dando intervención al Grupo de Operaciones del SPPS, a equipos de Bomberos y al Servicio de Emergencias Médicas, que lograron controlar el incendio y asistir a las personas afectadas.

De manera preventiva, se dispuso el traslado de internos a la Unidad Carcelaria 1 del Penal de Villa Las Rosas, con la colaboración de diferentes áreas de la Policía de Salta.

La Fiscalía Penal correspondiente tomó intervención para investigar las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades individuales, mientras que el Servicio Penitenciario inició una investigación interna para esclarecer lo ocurrido.





