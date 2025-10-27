Violó la prisión domiciliaria para perseguir a su ex y le disparó en plena calle

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, representa al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate contra Pedro Fernando Ortiz como autor del delito de tentativa de homicidio calificado por la relación de pareja previa y por violencia de género, agravado por el uso de un arma de fuego, en concurso real con amenazas.

La audiencia es presidida por el juez de la Sala V del Tribunal de Juicio, Marcelo Rubio, y está previsto que se extienda hasta el próximo 4 de noviembre.

El hecho investigado ocurrió el 20 de septiembre de 2023 en el barrio San Benito de la ciudad de Salta, cuando una mujer de 23 años concurrió al domicilio del acusado a buscar sus pertenencias, tras dar por finalizada la relación de pareja que mantenían.

Ortíz, a quien se le había otorgado el beneficio de prisión domiciliaria, llegó en ese momento al lugar y tras una discusión, le profirió amenazas.

La mujer, acompañada de su madre y una hermana, se retiró del la vivienda caminando y frente a una gomería de barrio San Benito, fueron alcanzadas por el acusado, quien desobedeciendo la prisión domiciliaria, llegó conduciendo un vehículo, y le efectuó un disparo de arma de fuego desde el interior del vehículo, para luego huir.

Fue detenido por personal policial cuando intentaba darse a la fuga desde su domicilio en un taxi, llevándose dinero, las llaves del automóvil y un proyectil de arma de fuego.

La mujer fue trasladada al hospital San Bernardo, donde fue asistida y se evitó un desenlace fatal.