Fútbol, corridas y disparo, así se vivió el clásico de Colonia Santa Rosa

El domingo se llevó adelante el clásico de Colonia Santa Rosa, entre Ferro y Roby Manero, donde el primero se llevó la victoria con un 2 a 1.

Pero lejos de terminar con normalidad, luego del partido se produjeron incidentes que involucraron a hinchas, jugadores, un policía y disparo de por medio.

Luego del partido, simpatizantes de Roby Manero quisieron ingresar y aparentemente un efectivo policial agredió a un hincha provocando la reacción de algunos jugadores y de hinchas quienes empezaron a arrojar elementos al oficial.

Empiezan a acorralar al policía quien saca el arma reglamentaria y habría realzado un disparo al suelo para defenderse de las agresiones de los jugadores y algunos hinchas, informó Multivisión.

En el video que circula en redes se puede escuchar la detonación y se observa como los compañeros del oficial intentan calmar la situación.

Hasta el momento solo son versiones las que circulan acompañadas del video en redes sociales, sin expedirse desde la Unidad Regional correspondiente.