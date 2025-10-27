Volcó un colectivo con hinchas de Flamengo que viajaban para el partido con Racing

Un colectivo que trasladaba hinchas del Flamengo hacia la Argentina volcó este lunes en la autopista Presidente Dutra, en las cercanías de Barra Mansa, estado de Río de Janeiro. El vehículo formaba parte de una caravana que se dirigía a Buenos Aires para presenciar el partido revancha de semifinales de la Copa Libertadores 2025 ante Racing este miércoles.

De acuerdo con la Policía Federal de Carreteras (PRF), el accidente se registró a las 15.51 (hora de Brasilia) en el kilómetro 281, sentido San Pablo. El vuelco provocó el bloqueo total del carril en dirección a esa ciudad, generando una congestión de alrededor de cuatro kilómetros, informó Ge.

Las autoridades de rescate, bomberos y personal de emergencia del Centro de Control Operacional de RioSP trabajaron rápidamente en el lugar para asistir a las víctimas y asegurar la zona. Dieciséis personas sufrieron heridas, según la PRF, mientras que tres de ellas permanecen en estado grave, de acuerdo con la concesionaria Motiva Rodovias, encargada del mantenimiento del tramo.