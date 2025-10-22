Copa Libertadores: Racing visita a Flamengo en busca del golpe en el Maracaná

Flamengo y Racing se enfrentarán este miércoles desde las 21:30 en el estadio Maracaná, por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. La Academia intentará dar el golpe en Brasil ante uno de los grandes favoritos del certamen, buscando un resultado que le permita definir con ventaja en Avellaneda.

El equipo de Gustavo Costas llega con confianza tras eliminar a Vélez en cuartos de final con un global de 2-0, y superar previamente a Peñarol (3-2) en octavos. Racing fue primero del Grupo E con 13 puntos y atraviesa un buen momento también en el torneo local, donde viene de vencer 1-0 a Aldosivi y se mantiene en zona de clasificación a playoffs.

Por su parte, el Flamengo de Filipe Luís llega tras sufrir ante Estudiantes de La Plata, a quien eliminó por penales (4-2) luego de igualar 3-3 en los 180 minutos. Antes había superado a Internacional de Porto Alegre (3-0 global), aunque finalizó segundo en su grupo con 11 unidades.

El probable once del Fla incluiría a: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Pereira, Léo Ortíz o Danilo, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro y Samuel Lino.

En tanto, Racing formaría con: Facundo Cambeses; Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas o Gastón Martirena; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny.