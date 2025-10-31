Villa Lavalle: Tras la muerte de la víctima, se agravó la acusación al agresor

De acuerdo a lo informado por el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Salta, fue el Fiiscal Penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en turno, Santiago López Soto quién amplió la imputación a un hombre de 24 años como autor del delito de homicidio simple.

El hecho por el que se lo imputó ocurrió el 20 de octubre en zona sudeste cuando un hombre fue atacado en la vía pública resultando herido de gravedad. Tras algunos días internado, la víctima perdió la vida.

Fue durante la audiencia de imputación que el acusado se negó a neclarar, asistido por su defensor oficial. Por su parte, desde la Fiscalía se solicitó la prisión preventiva y una audiencia para resolverla que se fijó para el próximo 3 de noviembre.

Los hechos

Durante la madrugada del 20 de octubre, un hombre de 33 años se encontraba haciendo fila para obtener un turno en el centro de salud de Villa Lavalle cuando dos personas se acercaron. Una de ellas sacó un cuchillo y tras una pelea la víctima cayó al suelo, momento en el cuál le pateó la cabeza.

Gracias a la intervención de personas del lugar, el ataque cesó. El lesionado fue derivado al Hospital San Bernardo en dónde fue intervenido quirúrgicamente, lamentablemente el hombre perdió la vida tras algunos días internado.