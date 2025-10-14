Murió un interno en el penal de Villa Las Rosas: “Me puntearon”

Ayer en horas de la mañana, personal penitenciario informó sobre un incidente en el que un interno resultó herido, por lo que fue trasladado al hospital San Bernardo produciéndose su fallecimiento aproximadamente a las 14:22hs.

El interno habría sido identificado como Lucas Joel Sivueiro, según informó El Camión de German, y presentaba causas por robos, forcejeos y una condena por intento de asalto armado.

Este lunes, una herida mortal en su cuello lo llevó a su deceso, y según trascendió con su último aliento habría dicho “me puntearon”.

Su pasado

A principios de año, el interno fue condenado a cuatro años de prisión efectiva tras juicio abreviado por el delito de robo calificado por el uso de armas en grado de tentativa, entre otros hechos.

En octubre de 2023 el sujeto intentó también robar un estéreo de un vehículo de Villa Lavalle, cuando el dueño del rodado descubrió al ladrón que se encontraba en el asiento trasero, por esto se enfrentaron y si bien esgrimió un cuchillo, la victima pudo reducirlo a golpes.