El “Halloween católico”: Los chicos deben ir disfrazados de ángeles o santos

La invitación es para los chicos de la localidad de Guachipas y quienes se animen a ir hasta allí para un momento diferente.

Este fin de semana, el sábado 1 de noviembre, se invita a los chicos y sus familias a la “Noche Blanca de Todos los Santos”. La actividad está organizada por la Parroquia Inmaculada Concepción de la localidad de Guachipas.

“Niños, jóvenes, familias y amigos ven vestido de blanco, de ángel o representando a algún santo y compartí esta hermosa celebración con nosotros” detalla el comunicado difundido por el Arzobispado de Salta.

Las actividades comenzarán el sábado a las 16:30, con juegos, desfile de disfraces y un refrigerio. A las 19:30 será la santa misa y a las 20:00 la procesión de antorchas por las calles del pueblo Una tarde llena de fe, alegría y diversión para toda la comunidad.

“¡No te lo pierdas! Vení con tu familia, amigos y vecinos y vivamos juntos esta hermosa fiesta de luz” finaliza la invitación.