Sáenz acompañó la convocatoria de Milei y ratificó su compromiso con el diálogo federal

El gobernador Gustavo Sáenz, participó en la Casa Rosada de la reunión convocada por el presidente de la Nación, Javier Milei, junto a otros 19 mandatarios provinciales y miembros del Gabinete nacional. Durante el encuentro se abordaron temas vinculados a las reformas laboral, tributaria y del Código Penal, además del Presupuesto 2026.

Al finalizar, Sáenz destacó la necesidad de fortalecer los canales de diálogo institucional:

“Creo firmemente que, más allá de las banderías políticas y las diferencias, el diálogo y la búsqueda de consensos son el camino para construir una Argentina verdaderamente federal, con igualdad de oportunidades para todos. Defender a Salta es defender el desarrollo del norte y el futuro de nuestra gente”, expresó el mandatario salteño.

La reunión, desarrollada en el Salón Eva Perón, formó parte de la nueva etapa de trabajo político impulsada por el presidente Milei, orientada a ampliar la base de acuerdos con las provincias para avanzar en las principales reformas previstas para los próximos dos años.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que el objetivo del encuentro fue “trabajar con todos los gobernadores, independientemente de las diferencias partidarias, para retornar al sendero de crecimiento del país”. Además, sostuvo que el Gobierno nacional buscará traducir en leyes los compromisos asumidos en el Pacto de Mayo, firmado en julio de 2024.

En la mesa de trabajo estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los ministros Luis Caputo (Economía), Lisandro Catalán (Interior), Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), entre otros funcionarios nacionales.

También participaron los gobernadores Carlos Sadir (Jujuy), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones), Claudio Poggi (San Luis), Alberto Weretilneck (Río Negro), Marcelo Orrego (San Juan), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Claudio Vidal (Santa Cruz), además de las vicegobernadoras Hebe Casado (Mendoza), Zulema Reina (Neuquén) y Silvana Schneider (Chaco).