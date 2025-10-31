Salta respaldará las reformas de Nación: "Acompañaremos las medidas que beneficien al país"

El gobernador Gustavo Sáenz, estuvo en la reunión del presidente Javier Milei con los mandatarios provinciales, ratificando la postura de Salta de acompañar las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno Nacional, comprometiéndose a respaldar aquellas medidas que se consideren beneficiosas para el país, pero poniendo sobre la mesa el reclamo por las obras previamente acordadas en el Presupuesto Nacional 2026.

Al respecto el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, brindó detalles a FM Aries, adelantando que la provincia mantendrá una línea de "colaboración" con la Nación, especialmente en temas como las reformas laboral, impositiva y previsional.

Villada destacó que este encuentro demostró un cambio de actitud en el Gobierno Nacional, que mostró "una actitud de apertura y constructiva para generar los consensos" necesarios.

En la oportunidad, subrayó que el encuentro sirvió para ratificar la convicción de que es imprescindible generar acuerdos para resolver temas urgentes, como es el caso del Presupuesto y la reforma laboral. “Salta va a seguir la misma línea que viene sosteniendo desde el inicio del gobierno nacional: acompañar las medidas que beneficien al país”, mencionó.

El ministro afirmó que la provincia no es "obstruccionista" y que el gobernador Sáenz "nunca generó obstrucción al Gobierno nacional; al contrario, acompañó muchas de las iniciativas que presentó el presidente Milei". Sin embargo, aclaró que esta colaboración no es incondicional, ya que hay temas fundamentales que deben ser discutidos.

El punto más álgido del debate se centró en la cuestión de las inversiones federales: Villada remarcó que el proyecto de Presupuesto Nacional "no contemplan las obras que ya habían sido previamente acordadas entre el gobierno nacional y el provincial".

"No estamos pidiendo nuevas obras, sino la obra que ya habíamos acordado que se habían firmado convenios con la Nación, muchas de ellas ya están en marcha, estén contempladas en el presupuesto nacional", enfatizó el funcionario salteño, dejando claro que el reclamo de Salta es por el cumplimiento de compromisos preexistentes.

Finalmente, destacó la necesidad de tratar con responsabilidad la reforma laboral, insistiendo en que hace mucho tiempo que el país no genera empleo formal. El ministro se mostró optimista, concluyendo que el clima de diálogo actual ofrece una oportunidad para "alcanzar acuerdos concretos que el país necesita", lo cual puede traducirse en avances significativos para el desarrollo de Salta.