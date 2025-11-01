Messi participó en un stream e hizo una sorprendente revelación sobre una de sus pasiones

Lionel Messi jugará esta noche un partido clave por los playoffs de la Major League Soccer (MLS) con Inter Miami, pero antes vivió un distendido momento que significó su debut como streamer. Es que el astro argentino compartió junto a Luis Suárez la transmisión de un partido del Deportivo LSM, equipo del ascenso del fútbol uruguayo del que es propietario junto a su compañero en Inter Miami.

La reacción se emitió en vivo a través del canal de You Tube de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y también contó con la participación de especialistas en la creación de contenido digital: Davoo Xeneize, La Cobra y Rafa Cotelo.

La transmisión se inició minutos antes del pitazo final del partido contra Montevideo Boca, correspondiente a la cuarta división del fútbol uruguayo. Messi se sumó al promediar el primer tiempo y llevó la audiencia a casi 40 mil usuarios, más del doble con la que había comenzado.

La inesperada revelación de Messi

En un contexto muy relajado, Messi compartió la cámara junto a Suárez, mate de por medio, en la concentración del Inter Miami que esta noche se presentará ante Nashville en busca del pase a las semifinales de la Conferencia Este de la MLS.

Davoo Xeneize quiso saber cómo toma el mate, una de las grandes pasiones que acompaña al argentino en cada momento de su vida. Leo respondió: “Cuando era chico tomaba dulce por mi vieja y después cuando me empecé a hacer solo, empecé amargo. En realidad tomaba dulce y empecé a hacerlo amargo por el tema del azúcar...”.

El argentino, siempre con el mate.

Enseguida intervino el uruguayo Rafa Cotelo y lo chicaneó: “¿Con qué lo tomás: yerba uruguaya o esa leña que usan ustedes?“. Messi se sonrió y respondió que consume la infusión con la hoja producida en el país rioplatense vecino. ”Ahora con la uruguaya“, admitió.

La charla, entre chiste e intimidades, continuó hasta el final del primer tiempo que finalizó con una goleada parcial de Deportivo LSM por 5-0. /TN