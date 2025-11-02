El diagnóstico fue narco: Dos capsuleros detenidos en Tucumán

Efectivos de Gendarmería Nacional detuvieron en Tucumán a dos ciudadanos bolivianos que habían ingerido más de dos kilos de cocaína. El procedimiento se llevó a cabo durante un control vial en el Peaje Monte Yaco, a la altura del puesto de control fijo “Trancas”, dependiente del Escuadrón 55 Tucumán.

Los gendarmes realizaban una inspección de rutina a un ómnibus de larga distancia proveniente de Jujuy cuando observaron el nerviosismo de dos pasajeros, quienes intentaron evitar el control alegando dolores abdominales.

Ante la sospecha de que podrían tratarse de “capsuleros” —personas que transportan droga ingerida en cápsulas— se solicitó asistencia médica y fueron trasladados de inmediato a un hospital local para preservar su salud.

Allí, mediante estudios radiográficos, se confirmó la presencia de numerosas cápsulas en el interior de sus cuerpos, que luego fueron evacuadas. En total, se contabilizaron 180 cápsulas, que tras la prueba de campo narcotest dieron positivo para cocaína, con un peso total de 2 kilos 102 gramos.

El Juzgado Federal N.º 2 de Tucumán dispuso la detención de los involucrados y el secuestro de la sustancia, continuando con las actuaciones judiciales correspondientes.