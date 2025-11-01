Ingeniería fallida: Escondió más de 5 kilos de cocaína en gatos hidráulicos y terminó preso

Efectivos de Gendarmería Nacional secuestraron más de cinco kilos de cocaína ocultos en el interior de dos gatos hidráulicos tipo “botella”, durante un operativo realizado en Santiago del Estero.

El procedimiento fue resultado del trabajo de investigación e intercambio de información entre la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Santiago del Estero”, el Escuadrón 59 y personal de ARCA de la provincia.

El operativo se había desplegado el 14 de octubre, cuando los gendarmes detuvieron la marcha de un camión de cargas generales con bandera boliviana. En el control, los uniformados detectaron dos herramientas hidráulicas que levantaron sospechas, por lo que se dio intervención a la Justicia Federal Nº 2, que autorizó la apertura del material.

En la jornada del 30 de octubre, los funcionarios realizaron la inspección minuciosa de los elementos y constataron que en su interior había una sustancia blancuzca compactada. Tras las pruebas de campo, se confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 5 kilos 815 gramos.

El magistrado interviniente dispuso el decomiso de la droga y la detención del conductor del camión, en infracción a la Ley Nacional N° 23.737 de estupefacientes.