Arranca una nueva ilusión para Los Infernales en La Liga Argentina

Salta Basket inicia una nueva temporada en La Liga Argentina. Hoy lunes, desde las 21 horas, visitará a Colón de Santa Fe, en el estadio Roque Otrino, con transmisión en vivo por basquetpass.tv.

El equipo de Los Infernales comenzará la campaña con una gira exigente: tres partidos consecutivos como visitante, uno cada dos días. Tras enfrentar al Sabalero, viajará a Gálvez para medirse con Santa Paula y cerrará la primera serie en Córdoba, frente a San Isidro de San Francisco, el viernes.

“Estamos motivados. Hay jugadores con distintas experiencias, algunos que ya conocen la institución y jóvenes que vienen de hacer grandes temporadas”, comentó Martín Gómez, uno de los refuerzos del equipo.

El plantel dirigido por Ricardo De Cecco llega con más de un mes de pretemporada y en óptimas condiciones, aunque Cristian “Kili” Linares no podrá viajar por un desgarro leve en el gemelo.

Sobre el inicio como visitante, Gómez sostuvo: “La liga es larga y te pone donde tenés que estar; a partir de ahí hay que trabajar para crecer. Arrancamos con ocho partidos afuera, pero luego tendremos varios encuentros en casa”.

El base Tomás Botta también se refirió al ritmo de la competencia: “La Liga Argentina exige mucho por la cantidad de partidos en poco tiempo, uno cada dos o tres días. Nos toca de visitante, pero hay que salir a jugar como si fuera en casa y dar lo mejor para traerse el triunfo”.

Próximo partido

Colón de Santa Fe vs Salta Basket

Día: lunes 3 de noviembre

Hora: 21

Estadio: Roque Otrino (Santa Fe)

Árbitros: Ariel Mukdsi y Alejandro Costa

Comisionado técnico: Marcelo Patriglia

Transmisión: basquetpass.tv



Primeros tres partidos de la temporada

Lunes 3/11: Colón (Santa Fe) – 21 h

Miércoles 5/11: Santa Paula de Gálvez – 21.30 h

Viernes 7/11: San Isidro de San Francisco (Córdoba) – 21 h



Planteles

Colón: Joaquín Fernández, Ulises Rodríguez, Juan Aldaz, Santiago Costa, Adrián Herrera, Bautista Fernández, Germán González, Feder Ponce, Esteban Espinoza, Estanislao Crespi, Thiago Chemez, Andrés Jaime. DT: Leonardo David Spies.

Salta Basket: Chance Hunter, Bruno Abratte, Tomás Botta, Martín Gómez, Valentín Villalobos, Miqueas López, Facundo Binda, Cristian Linares, Nicolás Álvarez, Máximo Genitti, Maximiliano Torino, Tiziano Ortega, Thiago Griffel. DT: Ricardo De Cecco.