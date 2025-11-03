Subasta electrónica en Salta: Relojes, pulseras y 60 lotes de bienes a la venta

El Poder Judicial de Salta llevará a cabo la segunda subasta electrónica de joyas y bienes secuestrados en causas penales, que incluirá desde alhajas de oro y plata hasta muebles y equipos electrónicos.

Entre los artículos más destacados se encuentran un reloj de oro de 18 quilates de 30,7 gramos y una pulsera de oro macizo de 18 quilates de 30 gramos. También se subastarán dijes, cruces, anillos de plata y una moneda antigua de plata.

El remate comenzará el lunes 10 de noviembre a las 14 horas a través de la plataforma web oficial del Poder Judicial: subastas.justiciasalta.gov.ar, donde ya se puede consultar el catálogo completo de los 46 lotes de joyas y 14 lotes de bienes varios, entre ellos un juego de sillones, un equipo electrógeno y un proyector.

Para garantizar transparencia, el Poder Judicial contrató una joyería especializada que elaboró un informe detallado sobre la pureza y peso de cada pieza, permitiendo establecer los valores base de manera objetiva.