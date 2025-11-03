Reforma del Código Penal: Incorporan las figuras de “agente revelador” e “informantes”

El ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, junto a la secretaria de Justicia, Soraya Dipp, y el coordinador de la Unidad de Investigación y Lucha contra el Narcotráfico, Sebastián Schmidt, participó de una ronda de consultas en la Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional del Senado para analizar el proyecto de Reforma del Código Procesal Penal de Salta, impulsado por el Ejecutivo Provincial y con media sanción de Diputados.

Durante su exposición, Solá Usandivaras destacó que la iniciativa propone un modelo de proceso penal plenamente oral, público y transparente, donde las medidas se resolverán en audiencias filmadas y abiertas al público, con roles definidos entre jueces, fiscales y defensores.

El ministro subrayó que el cambio apunta a un nuevo paradigma de política criminal, basado en la investigación penal inteligente, que prioriza la calidad y profundidad de las pesquisas por sobre la cantidad de juicios.

“No se trata de medir la eficacia por la cantidad de sentencias, sino por la capacidad del sistema de reducir conflictos y resolverlos con rapidez, justicia y efectividad”, expresó.

Entre las principales innovaciones, Solá resaltó la incorporación de técnicas especiales de investigación, con la inclusión de las figuras del agente revelador y los informantes, herramientas que —según explicó— permitirán acceder a los niveles más altos de las organizaciones criminales y fortalecer la lucha contra delitos complejos como el narcotráfico.

El funcionario explicó que estas figuras son parte de una tendencia moderna en materia penal y que, bajo estrictos controles judiciales, potenciarán la inteligencia criminal y la eficacia operativa del Estado.

Por su parte, Sebastián Schmidt consideró que la reforma permitirá acercar la justicia a la ciudadanía, haciendo visible cómo se investiga, se acusa y se juzga:

“Avanzamos hacia un sistema penal moderno, transparente y accesible"

El encuentro fue encabezado por el vicepresidente primero del Senado, Mashur Lapad, y el titular de la Comisión, Javier Mónico, con la participación de senadores de toda la provincia.