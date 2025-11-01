Reforma Código Procesal Penal: Implica un cambio cultural en materia de política criminal y persecución del delito

El ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, acompañado por la secretaria de Justicia, Soraya Dipp, y el coordinador de la Unidad de Investigación y Lucha contra el Narcotráfico, Sebastián Schmidt, participó de una ronda de consultas de la Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional del Senado para analizar el Proyecto de Ley de Reforma del Código Procesal Penal de Salta, iniciativa del Ejecutivo Provincial que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

Durante su exposición, Solá Usandivaras explicó que la propuesta promueve un modelo de proceso penal plenamente oral, público y transparente, donde las medidas se resolverán en audiencias orales, filmadas y abiertas al público. “Este cambio será trascendental y marcará con mayor claridad los roles de los distintos actores del proceso: jueces abocados al juzgamiento, fiscales a la acusación y defensores, públicos o privados, con la posibilidad de presentar su teoría del caso ante el magistrado”, señaló el Ministro.

Asimismo, destacó que la reforma implica un cambio cultural en materia de política criminal, orientado a una persecución penal inteligente del delito. En este sentido, subrayó como novedad la incorporación de técnicas especiales de investigación, como las figuras del agente revelador e informantes, que fortalecerán la calidad de las investigaciones y permitirán avanzar hacia los niveles más altos de las organizaciones criminales.

“No se trata de medir la eficacia del sistema en función de la cantidad de requerimientos de elevación a juicio o de sentencias dictadas, sino de reducir la conflictividad en las jurisdicciones y resolver los conflictos de manera más rápida, justa y efectiva”, afirmó Solá Usandivaras.

Por su parte, Sebastián Schmidt señaló que el nuevo esquema permitirá a la ciudadanía conocer cómo trabaja la justicia y avanzar hacia una transformación profunda que consolide un sistema penal moderno, transparente y accesible, brindando respuestas más ágiles y transparentes que refuercen la confianza de los ciudadanos en el Sistema Judicial.

Al concluir la exposición los legisladores hicieron consultas y compartieron opiniones sobre la iniciativa. El encuentro fue encabezado por el vicepresidente primero del Senado, Mashur Lapad, y el titular de la Comisión de Legislación General, Javier Mónico, y contó con la participación de los senadores Jorge Soto, Juan Cruz Curá, Enrique Cornejo, Manuel Pailler, Dani Nolasco, Leonor Minetti, Carlos López, Miguel Calabró, Walter Cruz, Alejandra Navarro, Esteban D’Andrea, Leopoldo Salva, Diego Cari, Sergio Saldaño, Sonia Magno y Arnaldo Altamirano.