Milei reunió por primera vez a su nuevo Gabinete en Casa Rosada

El presidente Javier Milei encabezó este lunes la primera reunión de su renovado Gabinete en la Casa Rosada, tras las renuncias de Guillermo Francos y Lisandro Catalán.

Del encuentro participaron Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli en el Ministerio del Interior, Pablo Quirno, Santiago Caputo, y otros funcionarios, mientras que Federico Sturzenegger estuvo ausente por estar de viaje.

La reunión, que comenzó a las 9:30 y finalizó pasadas las 11, permitió a Milei presentar oficialmente a los reemplazos de sus ministros y delinear los lineamientos de gestión, incluyendo los próximos proyectos de reformas laborales, fiscales y del código penal.

Entre los presentes estuvieron Luis Caputo (Economía), Mario Lugones (Salud), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Sandra Petovello (Capital Humano), Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), además de las secretarias Karina Milei y María Ibarzabal Murphy, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

El nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, juraría en su cargo este miércoles, antes del viaje del presidente a Estados Unidos para participar de un evento internacional con figuras como Donald Trump y Lionel Messi.

Por su parte, Diego Santilli aún no asumió formalmente, ya que debe continuar como diputado por al menos 10 días más, pero anticipó que el Gobierno buscará formalizar ocho millones de trabajadores con la próxima reforma laboral.

La primera foto del Gabinete, difundida por el Presidente, mostró a todos los ministros y funcionarios presentes, marcando la consolidación del nuevo equipo que Milei pondrá al frente de la gestión nacional. El Gobierno busca con estos cambios reforzar la agenda de reformas y proyectar estabilidad política y económica para la segunda etapa de su mandato.

El mercado reaccionó de manera mixta: las acciones argentinas en Wall Street subieron, mientras que los bonos en dólares registraron leves bajas tras los cambios en el Gabinete.