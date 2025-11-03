Cerrillos: El complejo municipal ingresó en el Plan Meta y será reparado

Desde la Municipalidad de Cerrillos informaron que hoy comenzarán las obras de puesta en valor del Complejo Deportivo Municipal. Las mejoras permitirán a los deportistas de todas las edades entrenar y competir en un espacio que cumplirá con los más altos estándares.

La obra del Gobierno de la Provincia de Salta se realiza en el marco del Plan Meta. Se debe destacar, además, las gestiones realizadas por el intendente Enrique Borelli para poder llegar a esta obra.

Por cuestiones de seguridad, durante las reparaciones, el lugar permanecerá cerrado según informaron.

¿Qué es el Plan Meta?

De acuerdo a lo descripto en su web oficial "el Plan META es una política pública del Gobierno de Salta para el desarrollo deportivo integral. Con una mirada federal, inclusiva y territorial, busca garantizar que todos los salteños, sin importar dónde vivan, tengan acceso real al deporte: como práctica, como contención, como comunidad".