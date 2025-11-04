Cuáles son las provincias que más presupuesto destinan a la Legislatura y cuáles menos

La Fundación Libertad realizó un ranking sobre los presupuestos que las provincias destinan al Poder Legislativo, según datos de los 24 territorios .

Destinarán $1,42 billones este año para el funcionamiento de las legislaturas, equivalente a a $1,182 millones por legislador, aunque con diferencias en los gastos parlamentarios de cada distrito.

Tucumán es la provincia con el mayor gasto anual por legislador, con $2.735 millones; seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con $2.661 millones; Chaco, con $2.492 millones; y Buenos Aires, con $2.293 millones.

Entre las provincias que menos gastan están Jujuy, con 458 millones, Mendoza, con 243 millones; San Luis, con $174 millones; y Santiago del Estero, con $138 millones. "Esto implica que un legislador tucumano cuesta 6 veces más que uno jujeño y casi 20 veces más que uno santiagueño", indicó el estudio.

Además, según el informe, en promedio, cada legislador cuenta con 26 empleados a su cargo, aunque en Corrientes esa cifra asciende a 72.