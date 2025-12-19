En el Senado, Curá impulsa obras y controles por el agua en el Norte de la provincia

El senador por el departamento Orán, Juan Cruz Curá, presentó un pedido de informe al Jefe de Gabinete y acompañó la prórroga del estado de emergencia hídrica en la provincia de Salta.

En la última actividad legislativa, Curá, afirmó que se necesitan respuestas concretas frente a la falta de agua que afecta a numerosas localidades del norte salteño. Señaló que el objetivo es conocer con claridad qué acciones se realizaron desde la declaración de la emergencia y cuáles son las obras previstas para el año 2026, con información detallada por cada departamento.

También remarcó que el acceso al agua es un derecho básico y que el Estado debe priorizar a las familias, comunidades rurales y pueblos.