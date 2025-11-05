Saénz dijo que los cambios de Gabinete y reducción en la estructura serán antes de fin de año

En una entrevista televisiva Gustavo Sáenz se refirió a las versiones sobre cambios en su Gabinete y adelantó que “por ahora no habrá cambios. Estoy pensando en hacer modificaciones cuando asuman los nuevos diputados y legisladores, sería para fin de año o principio del próximo. Vamos a modificar muchas cosas que está bueno hacer”.



Adelantó que “queremos reducir secretarías para achicar el Estado y hacerlo más eficiente. Revisaremos los ministerios. Agradezco al equipo que me acompaña porque hemos gobernado años muy difíciles: pandemia sanitaria y económica, sequías, cortes de recursos, pero seguimos con equilibrio fiscal, obras y respuestas”.



En cuanto al manejo de las finanzas provinciales, el mandatario destacó el nivel de equilibrio fiscal salteño “somos una de las provincias con menos gasto público, estamos en el top five a nivel nacional. Hemos avanzado, pero hay que seguir haciéndolo y, por supuesto, generar trabajo genuino que viene de obras de infraestructura. La Nación nos debe históricamente esas obras que necesitamos para ser competitivos, sobre todo con los recursos que tiene el norte como minerales críticos, litio, uranio, cobre, oro, alimentos, energía y economía del conocimiento.