Dib Ashur: "El equilibrio fiscal es un valor pero la humanidad también lo debe ser"

En medio de la incertidumbre económica de estas horas, el ministro de Economía de la Provincia, Roberto Dib Ashur, mantuvo una extensa disertación con CNN Salta -94.7 MHZ- donde, entre varios asuntos, se refirió al contexto actual y cuáles son los vaivenes que se avizoran en la materia.

Primeramente y sobre el aumento del dólar de estas jornadas, Dib Ashur explicó: “Si tomo una decisión por un lado, voy a tener un costo por otro, eso está sopesando sobre el Gobierno Nacional; hoy hay mucha presión sobre el dólar, que está tocando una banda de $1300 y la pregunta es, cuando se hace más caro, ¿se defiende o no? Es decir, vender dólar, gastar reserva”, indicó la cuestión teórica.

Dicho esto continuó comentando que, siendo el bastión del Gobierno una economía ordenada, si el mismo pierde las elecciones “lo que se busca es aguantar hasta octubre porque, pisando dólar, inflación y ganando, el riesgo país va a bajar, podré entrar al mercado de capitales y crecer”, ahondó en las aristas.

En este punto mencionó que, respecto a los recursos que le corresponden a los salteños, “hay cosas que Nación no está atendiendo cuando hoy la población necesita más atención y cercanía”, demandó el funcionario.

“Economía es una ciencia social, no es exacta, entonces humanidad es algo que hay que ponerle a las decisiones, los recursos son escasos pero las necesidades son infinitas, pero la priorización es lo principal en la toma de decisiones, el equilibrio fiscal es un valor, pero la humanidad lo debe ser”, sentenció para concluir.