Cambios de Gabinete: "Siempre es necesario renovar", advirtió Villada

Luego de las elecciones legislativas del pasado domingo, y en el marco de la planificación para una nueva etapa de gestión, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, avanza en la reconfiguración de su equipo. Ya hace un tiempo, el mandatario había anticipado la necesidad de realizar ajustes en su Gabinete para encarar el periodo que se prevé se inicie a más tardar en diciembre.

Ayer, los ministros del Gabinete provincial presentaron sus renuncias al gobernador para que tenga la libertad total de evaluar y definir quiénes continuarán y quiénes se incorporarán a su nuevo equipo de trabajo, buscando una estructura más ágil y compacta para el segundo tramo de su gestión.

El ministro de Gobierno, Ricardo Villada, confirmó la situación a FM Aries, aclarando que la presentación de las renuncias fue un gesto político del propio Gabinete. "Nosotros venimos trabajando con una estructura muy chica, pero siempre es buena profundizarla, así que seguramente el gobernador va a tomar decisiones en ese sentido", comentó Villada.

El ministro detalló que la decisión de poner las renuncias a disposición fue un gesto de acompañamiento, y que el gobernador no lo había solicitado. "No es que el gobernador nos lo haya pedido. Fue una decisión que fue cobrando consenso ya desde hace varios días porque entendemos que el gobernador está haciendo un esfuerzo tremendo para poder llevar adelante esta gestión", sostuvo Villada, resaltando el objetivo de darle tranquilidad para "armar justamente el mejor equipo".

Villada anticipó que las modificaciones no solo se enfocarán en los ministros, sino también en la estructura interna de la administración. La meta es generar una estructura "más compacta" que permita mayor agilidad en las decisiones y "tengan menor costo" para optimizar los recursos. En este sentido, se evalúa reducir la cantidad de secretarías, que actualmente superan las cuarenta, para mejorar la gestión y la toma de decisiones.

Finalmente, el ministro descartó que esta reorganización esté ligada a un reconocimiento de algún revés electoral, recordando que Sáenz ya hablaba de cambios a fin de año incluso después de su contundente triunfo en mayo. "Siempre es necesario hacer cambio, seguramente a fin de año lo vamos a hacer", citó Villada, asegurando que los ajustes buscan fortalecer el vínculo con el orden nacional y facilitar la comunicación para la próxima etapa de gobierno.