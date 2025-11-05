Salta será sede del Primer Congreso de Marketing del NOA

La Asociación Salteña de Marketing (ASM) anuncia la realización del Primer Congreso de Marketing del NOA, un espacio destinado a fortalecer la integración y el crecimiento de la comunidad del marketing del norte argentino. El evento se llevará a cabo el viernes 14 de noviembre en las instalaciones del COPAIPA (Sala 5 “García”, Zuviría 291, Salta Capital).

Las entradas en valor de preventa ya pueden adquirirse a través de www.ticketpass.com.ar/event/1903. Dado que los cupos son limitados, la organización recomienda asegurar el lugar con anticipación.

En un contexto económico y social marcado por la incertidumbre, el marketing se consolida como una herramienta estratégica para potenciar instituciones, empresas y emprendimientos, fortaleciendo vínculos de confianza con los públicos, impulsando decisiones inteligentes y generando oportunidades a partir de la creatividad, los datos y la innovación.

Durante una jornada de 8 horas intensas de formación, análisis y networking, el congreso reunirá a profesionales, emprendedores, empresarios, especialistas y estudiantes de toda la región para debatir los principales desafíos y tendencias del marketing actual.

Entre los temas que se abordarán, se destacan la inteligencia artificial aplicada al marketing, las estrategias comerciales y de posicionamiento, el crecimiento del e-commerce y la presentación de casos de éxito locales y nacionales, que ofrecerán herramientas e inspiración a quienes buscan fortalecer sus proyectos o marcas.

Próximamente se anunciarán los disertantes y personalidades destacadas que integrarán el programa del congreso.

El Primer Congreso de Marketing del NOA nace con el objetivo de crear un espacio de encuentro, aprendizaje y colaboración, donde las ideas, la innovación y el espíritu emprendedor sean los verdaderos protagonistas.