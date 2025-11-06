Se realizará una inspección ocular en la cárcel de mujeres tras los incidentes

En la jornada de ayer se vivieron momentos de tensión en la Unidad Carcelaria N°1, cuando un grupo de mujeres se subió a los techos del penal.

Tras los hechos, el fiscal penal 4, Facundo Ruiz de los Llanos, investiga la situación para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar a los responsables, en cumplimiento de las medidas dispuestas.



Los incidentes tuvieron también la quema de una frazada por parte de un grupo de reclusas en uno de los pabellones. Ante esto, se solicitó verificar si alguna interna resultó afectada y realizar una inspección ocular en las celdas donde se quemaron los elementos.

También, el fiscal pidió identificar a todas las involucradas, realizar un relevamiento de las cámaras de seguridad; y el examen médico de las guardiacárceles que intervinieron en el control de la situación y que podrían haber sufrido lesiones.