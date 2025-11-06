¡De película! Una interna se quiso fugar de Villa las Rosas

Policiales06/11/2025
intento de fuga

En medio de una transmisión en vivo que hacia un medio local en las afueras del penal de Villa las Rosas, una interna intentó fugarse. 

Mientras se desarrollaba la entrevista se pudo ver como personal penitenciario corría hacia el lugar donde fue divisada la mujer, la cual se encontraba en uno de los techos de la dependencia. 

carcel villa las rosasReclusas intentaron tomar la Unidad N° 4, se subieron al techo y denuncian falta de beneficios

En las imágenes se puede ver como entre varias agentes, alrededor de ocho, buscan reducir a la mujer y evitar su fuga. Testigos aseguran que se escuchaban gritos, informó Canal 10 de Salta. 

Recordamos que ayer internas de la Unidad carcelaria N°4 intentaron un motín en el penal, reclamando por asistencia legal, saber sobre el avance de su causa y beneficios. 

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día