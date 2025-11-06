Motos y caños de escape ruidosos: Incrementarán los controles

Desde la Municipalidad de Salta anunciaron que incrementaron los controles debido a los ruidos molestos que producen las motocicletas. Esta decisión se tomó, explicaron, para ordenar el tránsito en la ciudad.

Hoy se apostó un control en avenida Bicentenario de la Batalla de Salta, donde controlaron que las motos no tengan caños de escape que produzcan ruidos molestos y alteren la paz social.

También, durante los operativos se controló la documentación, luces, se efectuaron tests de alcoholemia y se verificó que los motociclistas lleven puesto el casco.

Dichos controles se realizan a diario y se seguirán llevando a cabo de la misma manera en búsqueda de orden y seguridad para la ciudad.