Picadas en la vía pública: 19 motos retenidas en un operativo

En el marco del trabajo conjunto entre la Policía de Salta y el Municipio de la Capital, esta madrugada se realizó un operativo en la avenida Ingeniero Mario Banchik, donde un grupo de motociclistas efectuaba picadas y maniobras peligrosas en la vía pública.

La intervención se originó tras reportes de vecinos al Sistema de Emergencias 911, que alertaron sobre la situación. Como resultado del procedimiento, se retuvieron 19 motocicletas y se labraron las correspondientes actas de infracción a los conductores, conforme a lo establecido en la Ordenanza Municipal N° 14.395/12.

Desde la Dirección General de Seguridad Vial se recordó que estas acciones se enmarcan en el plan de cooperación con el municipio, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito y prevenir siniestros viales.

La Policía de Salta reiteró su compromiso de infraccionar a quienes participen u organicen competencias no autorizadas o maniobras riesgosas en la vía pública, preservando la seguridad de todos los vecinos.