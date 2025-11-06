Manuel Adorni afirmó que los gobernadores dieron luz verde para la reforma laboral

Desde su nuevo rol de jefe de Gabinete, Manuel Adorni habló del vínculo con los gobernadores y el avance en las negociaciones por la reforma laboral que proyecta el Gobierno. “La modernización laboral va a terminar pasando”, aseguró el funcionario.

En diálogo con A24, Adorni advirtió que, ya en una reunión de la que participó desde su antiguo rol como Secretario de Comunicación, “el planteo del presidente, no solo que fue bien recibido por los gobernadores, sino que se notó un consenso por las generalidades de los temas”, respecto a la reforma laboral.

En esa línea, defendió la iniciativa oficialista al afirmar que “es falso que le van a sacar derecho al trabajador”, y comentó: “Hay un cambio de época en todos los sectores y estamos comprendiendo que hay leyes obsoletas. También en el cambio fiscal, estamos alienados con los gobernadores”.

Cómo avanza la negociación por la reforma laboral

De cara a las negociaciones en el ámbito legislativo, Adorni aclaró: “Hay consensos y es difícil que la vieja política tenga lugar. Patricia Bullrich tomará las negociaciones en el Senado y Martín Menem en Diputados para poder avanzar en las reformas para que los argentinos puedan crecer, estamos hablando para llegar a un país más normal”.

Además de revelar cómo viene el diálogo con los mandatarios provinciales, Adorni cargó contra los sindicatos: “No hay gremio que defienda a los trabajadores realmente que esté en contra de una modernización laboral”.

Según su análisis, “si estás a favor del trabajador que representás, indefectiblemente tenés que estar a favor de una modernización laboral, que es lo que va a terminar pasando”, afirmó sin dudar apenas un día después de la renovación del triunvirato que conduce la CGT.

“¿Quién puede estar a favor de que sigan existiendo un 45 o un 50% de informales?”, insistió el exvocero, y enfatizó: “Esta idea de ‘guarda porque le van a quitar derechos al trabajador’ es parte de una base falsa que es que el que está en la informalidad no tiene derechos. No tiene ninguna protección, ningún cuidado y ningún beneficio”, sentenció.