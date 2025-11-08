La Provincia impulsa una reforma administrativa para digitalizar los procesos estatales

El secretario de Modernización del Estado, Martín Güemes, junto a su equipo, se reunió con miembros de la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial para exponer los ejes centrales del proyecto de Ley de Gobierno Digital que busca actualizar la Ley de Procedimientos Administrativos, vigente en la Provincia desde 1978.

El funcionario sostuvo que la Provincia impulsa un plan de trabajo orientado a incorporar tecnología sin excluir a ningún sector. Mencionó como ejemplos las iniciativas Identidad Digital (IDDI) y el Ecosistema Digital de Documentos Digitales (EDDI), herramientas que ya se encuentran en funcionamiento.

En este sentido, manifestó que “el objetivo es expandir iniciativas que ya están en marcha, como la Identidad Digital (IDDI) y el Ecosistema Digital de Documentos Digitales (EDDI). A través de este proyecto de ley se busca consolidar el proceso de modernización y avanzar hacia una verdadera transformación que fortalezca el funcionamiento del Estado provincial”.

Güemes afirmó que la inteligencia artificial ya se está aplicando, en modo piloto, a documentos públicos, y señaló que la normativa vigente se encuentra desactualizada frente a los avances tecnológicos, por lo que requiere una actualización."

Estuvieron presentes Fabian Vittar, director académico de la Escuela de la Magistratura; Martín Plaza, delegado de Casa de Salta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y Victoria Restom, directora general del Boletín Oficial.

Reforma

La propuesta apunta a incorporar la digitalización de expedientes, la implementación de la firma electrónica y la creación de un portal único de trámites en línea, con el objetivo de simplificar y agilizar los procesos administrativos.

Entre los puntos centrales se destacan el domicilio electrónico obligatorio, el reconocimiento legal de documentos digitales, la definición de reglas claras para el cómputo de plazos y la determinación de fecha cierta en escritos digitales. Además, se prevén acciones para garantizar la protección tecnológica de las personas en situación de vulnerabilidad.

El proyecto incluye la creación de un Portal Único Digital para centralizar trámites y servicios, mejorar la articulación entre organismos y asegurar la protección de datos personales.

La reforma también plantea un sistema de identidad digital descentralizada para identificar a las personas de forma segura y facilitar el acceso a su documentación desde distintos dispositivos, junto con medidas para fortalecer la ciberseguridad, concluyó.

Encuentros

Se destaca que el equipo provincial de Modernización ya mantuvo reuniones previas sobre la temática con el Consejo Económico y Social, el Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, la Universidad Nacional de Salta (UNSa), el Ente Regulador de Servicios Públicos y el Consejo Profesional de Agrimensores y Profesionales Afines (COPAIPA).