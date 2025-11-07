Santilli renunció a la banca de diputado para asumir como ministro del Interior y se reunió con gobernadores

Este viernes, Diego Santilli presentó su renuncia como diputado nacional del PRO, por lo que quedó en condiciones de jurar al frente del Ministerio del Interior.

Santilli tenía mandato vigente como diputado del PRO hasta el 10 de diciembre y había obtenido la reelección de su banca en las elecciones del 26 de octubre, en las que se presentó en el primer lugar de la lista de la alianza entre La Libertad Avanza (LLA) y el partido amarillo.

El domingo último, en tanto, el Gobierno anunció que Santilli había sido designado ministro del Interior en reemplazo de Guillermo Francos, como parte de los cambios en el gabinete puestos en marcha por el presidente Javier Milei tras la victoria en los comicios.

El designado ministro del Interior se encontraba reunido desde las 15.30 en la Casa Rosada con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en el marco de la ronda de encuentros que puso en marcha con los mandatarios provinciales para analizar el Presupuesto 2026 y futuras reformas.

Tras esta audiencia, Santilli mantendrá otra reunión con el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil.



