A horas del fallo, Carlos Saavedra acusó a los fiscales de “armar una historia con mentiras”

En la última audiencia del juicio por el femicidio de Jimena Salas, y a pocas horas de que se conozca la sentencia, Carlos Damián Saavedra hizo uso de la palabra para defender su inocencia y cuestionar la investigación judicial.

El acusado recordó que hace más de tres años esperan poder defenderse “de tantas mentiras y supuestos hechos”, y sostuvo que la causa se construyó sobre hipótesis sin pruebas concretas. “Desde el primer día, ya hace más de tres años, venimos esperando poder defendernos de tantas mentiras y supuestos hechos. Parece que el trabajo de los fiscales es armar su historia con supuestos", expresó.

Dijo que él y su hermano siempre fueron “rebeldes y problemáticos”, pero no delincuentes. “Nunca robamos ni nos faltó nada”, enfatizó, y señaló que el hecho de no tener trabajo en blanco no los convierte en criminales. “Nunca nos faltó nada. Nuestros padres nos dieron todo. Yo no estaba en pareja, no tenía hijos. Nunca fuimos delincuentes, no sé por qué seguimos acá”.

Saavedra también apuntó contra los peritajes y las pruebas presentadas en el juicio. Aseguró que las imágenes de las cámaras no coinciden con los vehículos de los acusados y que el ADN atribuido a su hermano Javier no fue debidamente comprobado. “Hablaron de los autos, mostraron cámaras, pero no hay ninguno que coincida con los nuestros. Lo mismo con el supuesto ADN de mi hermano Javier. Lo trataron de cobarde cuando él no está para defenderse. Eso sí es cobarde, tanto como los oficiales que lo torturaron horas y horas", indicó.

En ese sentido, denunció que su hermano fue víctima de torturas durante su detención y reclamó por la ausencia de una contraprueba genética. “Yo lo vi entrar a la Alcaldía de noche, doblado del dolor, con la cara moreteada. Estuvo meses medicado por el dolor. Si están tan seguros de ese ADN, ¿por qué no aceptaron una contraprueba? Si lo hubieran hecho, esto se habría terminado y mi hermano seguiría con vida”.

Durante su declaración, expresó su impotencia por la espera de años y por las respuestas negativas que recibieron cada vez que solicitaron revisiones o nuevas pericias.

También insistió en que nunca conocieron a Jimena Salas ni frecuentaron la zona donde fue asesinada. "Queremos justicia por Jimena Salas, porque no somos malas personas, pero también pedimos justicia por mi hermano y por mi familia", afirmó.

Al finalizar, pidió a los jueces que restituyan su confianza en el sistema judicial. Aseguró que él y su familia sufrieron tres años de dolor e impotencia, y que su único deseo es que se haga justicia tanto por Jimena Salas como por su hermano y su familia. “Señores jueces, lo único que les pido es que nos hagan volver a creer en la Justicia. Estuvimos tres años con impotencia y dolor, escuchando cosas tras cosas, siempre con respeto".