600 empleos en riesgo: Dos empresas de electrodomésticos ampliaron suspensiones y ofrecen retiros voluntarios

El sector de los electrodomésticos en Argentina enfrenta una profunda crisis caracterizada por una drástica caída del consumo interno y una creciente competencia de productos importados que afectan la producción local.

En este contexto adverso y complejo, dos de las compañías más importantes del país anunciaron medidas que afectan directamente a más de 600 trabajadores, generando gran preocupación en el mundo laboral y empresarial.

ELECTROLUX EXTENDIÓ SUSPENSIONES ROTATIVAS PARA CONSERVAR EMPLEOS

En la planta de Electrolux ubicada en Rosario, la empresa prorrogó por tres meses el régimen de suspensiones rotativas que afecta a 400 empleados. Este sistema fue acordado con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y consiste en alternar períodos de trabajo y suspensión para reducir costos salariales sin llegar a despidos masivos.

Fuentes sindicales indicaron que la decisión se tomó ante la “fuerte caída de la producción y las ventas”, situación que obliga a la firma a mantener la planta con una actividad mínima. Según el acuerdo vigente, la medida estará activa hasta el 31 de diciembre de 2025 y busca preservar los puestos de trabajo, aun cuando implique la reducción de haberes.

En estos términos, el mecanismo permite que los trabajadores mantengan su vínculo laboral, aunque sus ingresos sean menores. La UOM y Electrolux llevan adelante esta estrategia como un intento estratégico para evitar despidos directos en medio de un contexto económico que tensiona al sector metalúrgico y manufacturero.

MABE SE REORGANIZA Y CONCENTRA SU PRODUCCIÓN, AFECTANDO A 200 EMPLEADOS

Por su parte, la multinacional Mabe anunció un plan de reorganización interna que afecta a más de 200 empleados en la provincia de Córdoba. La empresa informó que buscará optimizar la eficiencia productiva en un escenario económico desafiante, concentrando sus operaciones en las plantas de Luque y Río Segundo, mientras que la fábrica de San Luis continuará operando al 60% de su capacidad.

Antes de esta decisión, las plantas estaban operando alrededor del 50% de su capacidad instalada, lo que llevó a la determinación de centralizar la producción para reducir costos operativos y mejorar la competitividad. Mabe también afronta el desafío de competir con importaciones que ingresan al mercado local a precios más bajos.

Electrolux y Mabe enfrentan la crisis del sector con ajustes laborales en Rosario y Córdoba

Foto: Uno Entre Ríos

El traslado de trabajadores de otras plantas hacia la de Luque, ubicada a unos 60 kilómetros, generó preocupación y rechazo en parte del personal. La compañía explicó que quienes no acepten el traslado tendrán la opción de un acuerdo con una indemnización al 110% por abandono voluntario, y que más de 30 empleados ya optaron por retiros voluntarios con compensaciones superiores a las previstas por la ley.

A pesar de los ajustes, Mabe resaltó su compromiso con Argentina al señalar que ha realizado una inversión reciente de 25 millones de dólares para mantener parte de su producción y apostar a largo plazo en el país. También destacó la necesidad de reformas laborales e impositivas para reducir el costoso contexto argentino que afecta la rentabilidad.

Sector de electrodomésticos en tensión: producción local en jaque y empleos en riesgo

Foto: El Ancasti

PRESIÓN SOBRE LA PRODUCCIÓN NACIONAL Y RETOS DEL SECTOR FRENTE A LAS IMPORTACIONES

Estas medidas empresariales reflejan un sector industrial muy tensionado por la caída del consumo y la presión simultánea de productos importados, que en muchos casos cuentan con ventajas fiscales y arancelarias que terminan afectando la fabricación local.

Otras empresas como Longvie, Visuar, Autosal, Briket y Bambi continúan esforzándose por mantener la producción nacional y sostener los puestos de trabajo, combinando el mercado local con importaciones para complementar sus líneas de productos. Estas compañías sostienen una estrategia de adaptación permanente a un mercado cada vez más exigente y competitivo, apostando a la resiliencia en una coyuntura adversa.

El panorama para la industria de electrodomésticos en Argentina permanece desfavorable. La baja en las ventas motivada por la crisis económica y los costos crecientes para la producción local obligan a las empresas a tomar medidas drásticas para enfrentar la competencia externa y mantener su operatividad.

Reestructuración y reducción parcial en plantas de electrodomésticos generan incertidumbre laboral

Foto: Clarín

Sin embargo, la prórroga de suspensiones, la reestructuración productiva y el incentivo a retiros voluntarios evidencian un esfuerzo por preservar el mayor número posible de empleos y seguir produciendo industrialmente en el país.

La continuidad del sector dependerá en gran medida del apoyo del Estado mediante políticas que promuevan la industria nacional, reformas que alivien la carga tributaria y laboral, y mecanismos para equilibrar la competencia con productos importados. Mientras tanto, los trabajadores y las empresas deberán afrontar un contexto de incertidumbre con capacidad de adaptación y diálogo para evitar impactos sociales más profundos.