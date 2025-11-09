Qué proyecta el mercado para el dólar y la inflación: Las estimaciones para diciembre y el 2026

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) difundió los resultados del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM). El informe cuenta con las proyecciones de los principales analistas del mercado con respecto al dólar y la inflación.

Según las estimaciones del REM para diciembre 2025, el tipo de cambio oficial estará en $1.500, mientras que para la inflación prevén que para todo el año cierre a 29,6%: es decir que para octubre proyectaron 2,2%; y para noviembre y diciembre 2%, respectivamente.

Por otra parte, pronosticaron que el Producto Interno Bruto (PIB), habría caído 0,5% en el tercer trimestre del año frente al segundo trimestre de 2025, ajustado por estacionalidad. A su vez, en promedio, se calcula que la actividad económica crecerá 3,9% respecto a 2024.

Mientras tanto, la tasa de desocupación para el período comprendido entre julio y septiembre de 2025 se calculó en 7,5% de la población económicamente activa y que caerá a 7,2% en el último trimestre del año.

Por último, el superávit comercial anual proyectado para 2025 es de USD 8.287 millones: las exportaciones serán de USD 84.732 millones y las importaciones de USD 76.445 millones.

Qué dólar proyecta el mercado para 2026

Los analistas indicaron que el dólar en enero avanzará a $1.525 y que para abril la cotización llegaría a $1.582. En un año, el tipo de cambio se ubicaría en $1.679, según las proyecciones.

En el reporte del BCRA también mencionaron que para 42 participantes contestaron que el ritmo de depreciación esperado para los primeros meses de 2026 sería moderado, sin saltos abruptos.

En este sentido, reflejaron que el sistema de bandas continuaría rigiendo hasta comienzos del año entrante.

Este viernes 7 de noviembre, el techo del sistema se ubicó en $1.499,50, con un ritmo de actualización de 1% mensual para arriba. En este marco, el propio presidente Javier Milei confirmó esta semana que las bandas se mantendrán vigentes durante su nueva gira por Estados Unidos.

Después del triunfo en las elecciones legislativas, el dólar estuvo estable y hasta con una tendencia a la baja. En este sentido, Milei detalló que el ritmo de ampliación de las bandas será mucho más amplia en dos años y afirmó que están pensadas para expandirse hasta que dejen de tener importancia.

Qué pasa con la inflación en 2026

Para el próximo año los analistas del relevamiento del BCRA respondieron que la tendencia seguirá a la baja y que para enero de 2026 la inflación será de 1,8%; en febrero de 1,7%; en marzo de 1,8%; y en abril 1,6%.