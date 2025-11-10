B° San Carlos: Utilizaban río Ancho para arrojar escombros y neumáticos

Los vecinos de B° San Carlos denunciaron que utilizan parte de río Ancho para arrojar escombros, neumáticos y todo tipo de residuos de forma ilegal.

Personal de Ambientes y servicios públicos llegó al lugar para constatar que s“se trata de un espacio verde ubicado detrás del barrio San Carlos, más precisamente al final de la calle Pombero y las márgenes del canal del río Ancho”.

“En esta ocasión, no solamente hay escombros y residuos en las cercanías al canal pluvial sino también una gran cantidad de neumáticos dentro del mismo”, remarcó el secretario Martín Miranda.

Desde la Municipalidad alertaron que estas acciones generan obstrucciones e inundaciones o anegamientos en calles o espacios verdes cercanos.