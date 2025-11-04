Multaron a un vivero por arrojar basura en la vía pública

Desde la Municipalidad de Salta se labró una infracción a un vivero ubicado en calle Los Azahares 55, en B° Tres Cerritos, por arrojar restos de poda en la vía pública.

Los restos habían sido arrojados en la plaza Alfonsina Storni, donde concurren los niños a realizar actividades recreativas. Los vecinos denunciaron la situación con fotografías y videos, que permitieron identificar al responsable.

No era la primera vez que sucedía, el infractor ya había sido sancionado en el año 2024 por la misma falta, por lo que se trata de un caso de reincidencia.