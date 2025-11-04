Inseguridad y miedo en Hernando de Lerma tras el hallazgo de un joven sin vida

Esta mañana un hallazgo tuvo en vilo a los salteños, ya que un joven de quien todavía no se conoce la identidad, fue encontrado sin vida sobre pasaje Joaquín Castellanos entre calles Córdoba y Lerma con una aparente herida de arma blanca dejando un rastro de sangre en la calle.

El móvil de CNN Radio Salta se acercó al barrio Hermando de Lerma y dialogó con un vecino de la zona quien dijo que salió a trabajar muy temprano y si bien escuchó sirenas no le dio importancia, siendo comunicado del hecho por su madre horas después.

A pesar que hizo hincapié que en este último tiempo el barrio mejoró, hace un par de años no se podía caminar, no estaba iluminada la zona y las esquinas eran ocupadas por chicos tomando o consumiendo estupefaciente: “Ahora cambió, nunca va a faltar el que ande viendo que robar, acá ni en ninguna parte”.

“Pero acá todos los acontecimientos que están pasando de este tipo en el B° lo relaciono con esa población que se está formando abajo del canal Esteco”.

Según su parecer, este hecho no estaría relacionado con gente o chicos del barrio, sino que la zona se esta poblando de trapitos, de personas que duermen en inmediaciones y ronda la zona.

“Todo lo que uno se entera siempre pasa sobre el canal, ahí abajo y son los trapitos que están en la zona”.

Por el recorrido que habría realizado el fallecido, estimó el vecino que probablemente quería dirigirse a buscar ayuda, pero los centros de salud están cerrados durante la noche, quedando solo para responder a una urgencia el de B° Manjón o en la Sarmiento y Entre Ríos.

La zona es el camino hacia El Bajo, por lo que en la periferia se ven chicos caminando aparentemente afectados por la droga, en el barrio donde ocurrió el hecho, San Antonio y Villa Soledad.

Denunció a su vez la presencia de un basural, el cual fue marcado por la Municipalidad con advertencias a quien arroje basura, pero esto es desestimado por quienes circulan en la zona que siguen arrojando basura, siendo una especie de aguantadero para hombres y mujeres que están enfermos, rompen cosas, duermen, se drogan, lloran o pelean en el lugar.

Advirtió también que en calle Ituzaingó y Corrientes y Florida y Corrientes, al lado del canal, se producen muchos robos.