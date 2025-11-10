Este martes habrá una misa por el primer mes de la muerte de Vicente Cordeyro

El sábado 11 de octubre se conocía la lamentable noticia del hallazgo sin vida del comisario Vicente Cordeyro. Su cuerpo fue encontrado en la cima del Cerro Elefante después de haber desaparecido el jueves 9 de octubre.

Sus familiares y amigos realizarán una misa este martes 11 de noviembre a un mes de su muerte y a un mes del hallazgo de su cuerpo. La misma se realizará a partir de las 19:00 en la Catedral Basílica de Salta.

También se espera que este martes se realice una nueva marcha en pedido de justicia, organizada por su entorno más cercano.