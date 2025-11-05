Convocan a una nueva marcha por Vicente Cordeyro

Familiares y amigos del comisario Vicente Cordeyro convocan a una marcha a poco de cumplirse un mes de su muerte.

La iniciativa es para el próximo martes 11 de noviembre desde las 20hs, en Plaza 9 de Julio. Según publicó DeFrente, la marcha está convocada por el Colectivo Salta Unida por Justicia.



"Convocamos a toda la sociedad salteña a participar de la Gran Marcha del Silencio por Verdad y Justicia. Será un acto cívico y pacífico en reclamo por los hechos no esclarecidos y por el derecho de las víctimas y sus familias a conocer la verdad” detallaron sobre la iniciativa.

“Nuestra acción se basa en los valores de libertad, paz y participación ciudadana. Reafirmamos que el silencio también es una forma de decir basta" finaliza el comunicado.