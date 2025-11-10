Jorge Rial renunció en vivo a su programa de radio: “Ya no tengo tiempo para mí ni mi familia”

El conductor anunció su sorpresiva desvinculación de la emisora, explicando que atraviesa un momento personal complejo

El periodista y conductor Jorge Rial renunció en vivo a su programa radial "Argenzuela".

Este lunes, mientras conducía, sorprendió a todos y explicó los motivos que lo llevaron a dar un paso al costado de Radio 10: "Tomé la decisión de dejar la radio. Con mucho dolor porque primero nos va muy bien. Los números que vinieron son espectaculares. Armamos un espacio muy bueno y sólido para dentro y para afuera".

Y siguió: "Uno también tiene que priorizar un montón de cosas. Yo vengo muy golpeado hace años, ustedes saben, un infarto", recordó.

"En lugar de parar, sumé más cosas. Y no estoy teniendo un tiempo para mí, para descansar un poquito más, para ponerme las pilas, para estar con mi familia. Para un montón de cosas que necesito hacer", explicó.

A su vez, sostuvo que se trató de una decisión "muy personal" que "costó mucho".

"Vengo muy golpeado hace años": Rial anunció, "con mucho dolor", que se va de Radio 10, para descansar "un poco más" y estar con su "familia".

"Agradezco a las autoridades del grupo que me entendieron y me dieron todas las posibilidades para quedarme de la manera que yo quisiera. Pero me pareció que en los proyectos tengo que estar al 100, si estoy al 50 o 70 no le sirve a nadie", concluyó.

Desde la emisora, publicaron un mensaje de despedida en redes sociales: "¡Gracias Jorge por estos 5 años de éxito juntos en el aire de Radio 10! El conductor de Argenzuela anunció que por motivos personales a fin de año se despide, aunque seguirá con el programa en C5N. ¡Radio 10 siempre va a ser tu casa, hasta pronto!".

Cabe mencionar que la noticia de la renuncia se da mientras una de sus hijas, Morena, permanece detenida en la Unidad Penitenciaria de Mujeres de Magdalena, provincia de Buenos Aires, después de que la Justicia revocara su excarcelación por incumplir con sus pedidos. /Rosario 3