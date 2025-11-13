Albañiles se autorobaron herramientas, querían que la dueña les diera dinero

Rencientemente se conoció un hecho que llama la atención para algunos pero que parece ser bastante común en distintas localidades del interior provincial y tiene que ver con el supuesto robo de herrmientas a albañiles que trabajan en obras particulares, generalmene en terrenos alejados.

Este hecho en particular ocurrió en zona del loteo Ingeniero Neo Machi, Campo Quijano, donde una vecina denunció el supuesto robo de una hormigonera y varios elementos de albañilería que habían quedado en su vivienda, donde un grupo de trabajadores realizaba una obra.

Restulta que uno de los albañiles informó a la dueña que habían “entrado a robar” y que se habían llevado todas sus herramientas, pidiéndole colaboración económica para reponerlas. Sin embargo, algo olía raro.

Cuando la policía llegó al lugar, la escena del presunto robo estaba alterada, y los investigadores comenzaron a sospechar de los albañiles. Horas más tarde, otro integrante del grupo se comunicó con la dueña para aclarar que “las herramientas estaban a salvo”, y que el hijo de uno de ellos, también albañil, las había retirado sin avisar.

El episodio que supuestamente era un “malentendido”, fue investigado por Fiscalía y se descubrió a través de las cámaras de seguridad que los mismos albañiles forzaron el ingreso y retiraron los materiales, publicó Valle de Lerma Hoy.