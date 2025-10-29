Roban en una finca de Chicoana herramientas por un valor millonario

La continuidad de los hechos de robos en las zonas productivas de Chicoana mantiene en alerta a los trabajadores del campo. El pasado domingo por la noche, Sergio García, un vecino de la zona de Chivilme, fue víctima de un importante robo en su depósito de trabajo, donde delincuentes se llevaron elementos esenciales para su labor diaria.

¿Qué pasó? Los responsables del robo ingresaron a un contenedor monturero de la finca de García y se llevaron un valioso conjunto de equipos, que incluye seis sillas de montar, un maletín Bahco con herramientas de herrar, tres peleros y un gato hidráulico. Por la cantidad de elementos sustraídos, se presume que los ladrones actuaron coordinadamente y con total facilidad para ejecutar el hurto.

El valor total de los objetos robados supera los seis millones de pesos, lo que representa un significativo perjuicio económico para García, además de la dificultad de quedarse sin sus herramientas fundamentales para el trabajo en el campo. El damnificado radicó la denuncia correspondiente en la Comisaría de Chicoana, aunque hasta el momento no se han registrado novedades sobre los responsables.

Sergio García, al igual que otros trabajadores de la zona, afronta su jornada laboral con la inquietud de ser el próximo blanco de estos actos delictivos que buscan revender lo sustraído. La repetición de estos episodios afecta la rutina de las zonas rurales de Chicoana, donde finqueros y trabajadores del campo son un objetivo recurrente.

Según el medio Valle de Lerma Hoy, los productores manifiestan que la distancia entre los campos y la capacidad de respuesta policial deja un vacío que facilita la concreción de estos hechos. La finca de Sergio García es un ejemplo más dentro de una serie de robos que impactan directamente en la economía y la tranquilidad de quienes viven y trabajan en el corazón productivo del Valle de Lerma.