Salta diseña un plan logístico para conectar productores y minería con el ferrocarril

El ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, encabezó un encuentro clave con representantes de entidades agropecuarias, empresas privadas y directivos de Banco Macro, donde se expusieron los avances de las negociaciones con Trenes Argentinos Cargas y se buscó consensuar una estrategia logística integral para Salta.

Durante la reunión, se presentaron los avances del Plan Integral Logístico que elabora el Ministerio, un proyecto ambicioso que propone el desarrollo de tres polos logísticos industriales: además del Nodo Logístico Güemes, ya en etapa de definición, se prevé avanzar con otros dos en Olacapato y Pichanal/Mosconi. Este esquema apunta a fortalecer los flujos viales y ferroviarios, promoviendo mecanismos de financiamiento privado y articulación con actores estratégicos como Trenes Argentinos Cargas.

El plan incluye también la integración de diversas cadenas de valor y la creación de nuevos espacios para el comercio exterior, como zonas francas y depósitos fiscales. La exposición técnica estuvo a cargo del consultor Francisco Sotelo, quien adelantó que se abrirá el diálogo con las comunidades locales para sumarlas al proceso de transformación productiva que atravesará la provincia.

“Lo que buscamos es integrar al ferrocarril a todos los productores —pequeños, medianos y grandes—”, explicó De los Ríos. Aclaró que la iniciativa no compite con el sector camionero, sino que abre la puerta a un nuevo modelo de negocios con recorridos más cortos y eficientes que conecten de manera directa con la red ferroviaria. El ministro agregó que la planificación contempla no solo al sector agropecuario, sino también al minero, por lo que habrá un segundo encuentro con cámaras y empresas vinculadas a esa actividad.

En relación con el diálogo mantenido con Trenes Argentinos Cargas, el funcionario confirmó que el pliego de licitación del Belgrano Cargas contempla la finalización del Nodo Logístico Güemes y la reparación del tramo ferroviario Güemes–Metán, pasos fundamentales para la expansión de la matriz productiva.

“Salta tiene que liderar y coordinar una solución logística definitiva para el norte argentino. Solo la minería proyecta un incremento de tres millones de toneladas anuales, lo que permitiría elevar la carga provincial de 12 a 15 millones por año”, afirmó el ministro. En esa línea, remarcó que sectores como el de las legumbres —especialmente el poroto, con una producción de entre 500 y 600 mil toneladas— aún no cuentan con acceso directo al ferrocarril. La reparación del Ramal C18 y la intermodalidad en esa zona serían claves para reducir costos y mejorar la competitividad.

El vicepresidente de la Sociedad Rural Salteña, Francisco Torino, destacó el trabajo impulsado por el Gobierno provincial. “Superar las desventajas logísticas fue uno de los principales objetivos del gobernador Gustavo Sáenz. Estamos muy complacidos con el diálogo permanente que tenemos con esta gestión, que nos permite trabajar en conjunto”, expresó.

Del encuentro participaron referentes de la Sociedad Rural Salteña, PROGRANO, las empresas Desde el Sur, Tierra Lejana, Seaboard y funcionarios provinciales.