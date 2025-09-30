Retenciones: "No se benefició ningún productor, menos de Salta", lamentó De los Ríos

Siguen las repercusiones en torno a lo ocurrido con la quita de retenciones que el Gobierno de la Nación supo anunciar pero que, a tres días de anunciada la medida, con un ingreso de $7000 millones de dólares, retrotrajo la misma, suscitando desconcierto en el sector del campo.

Al respecto de lo ocurrido, el ministro de Desarrollo y Producción Sustentable, Martín De los Ríos, se lamentó de esa situación, aseverando que al campo salteño no le sirven estos “manotazos de ahogados”, como además que los productores locales no tuvieron beneficios.

“Esta medida la vimos pasar, el beneficio de retenciones cero que duró 3 días, al cumplir la necesidad de esos millones de dólares, así como se la determino a la quita, se la volvió a imponer”, resaltó el funcionario en diálogo con FM Aries.

Dicho esto, puntualizó que las disposiciones de Nación “son manotazos de ahogado que no sirven, no se benefició ningún productor, mucho menos de Salta; no es serio sacar retenciones y volverlas a poner, no es algo que aplaudamos, evidentemente necesitaban cubrir la deuda”, protestó.

No voy en tren

Por otra parte, el ministro se refirió a la posible privatización del Belgrano Cargas, tema del cual reconoció que “nos ocupa y nos preocupa” como provincia, pensando en la importancia de ese transporte para la producción agropecuaria como minera.

Según contó, han estado manteniendo reuniones con las variadas autoridades que el Belgrano Cargas ha tenido últimamente, esperando llevar adelante otras; esto mientras “una agencia de regularización de bienes del Estado estaría llevando adelante el proceso de privatización, de preparación de los pliegos” para la privatización del ferrocarril.

Sobre su importancia, De los Ríos sentenció que Salta produce en excelencia pero en el costo logístico “la perdemos, por eso esperamos que se pueda equilibrar la cancha, el ferrocarril tiene especial importancia, ojalá que las gestiones, las audiencias solicitadas, se concreten y no sea tarde” para plantear los pareceres.