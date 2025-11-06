Privatización del Belgrano Cargas: Salta ve una "oportunidad" para ser más competitiva

Novedad fue la referida a que un grupo empresarial estadounidense de gran peso en el sector ferroviario, Grupo México Transportes (GMXT), ha puesto la mira en Argentina con un plan ambicioso de privatización y una inversión estimada en US$ 3.000 millones, postulándose para hacerse cargo de los ramales concesionados del Belgrano Cargas.

En este contexto de inminente privatización, la provincia de Salta evalúa el proceso como una "oportunidad" clave para reactivar su sistema ferroviario y potenciar la producción local. Así lo señaló el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, quien valoró la chance de mejorar la competitividad, aunque fue enfático al advertir que el esquema no puede repetir los modelos que perjudicaron al interior del país en los años '90.

“Ojalá esta privatización sea una oportunidad y no una nueva razón para repetir errores del pasado, como ocurrió en los ‘90”, expresó De los Ríos en declaraciones que replicó FM Aries, subrayando la necesidad de que el nuevo esquema garantice el desarrollo regional, recordando que el Gobierno provincial viene manteniendo reuniones con autoridades de Trenes Argentinos para asegurar que las condiciones estratégicas de Salta puedan ser incluidas en los pliegos de licitación.

El funcionario detalló que la provincia solicitó la reactivación del Ramal C-14 (vital para el corredor minero hacia Chile), obras en el Ramal C-15 (para recuperar la conexión con Bolivia, clave para llegar a Brasil), la reparación indispensable del tramo Güemes–Metán, y que el esquema ferroviario permita el acceso de pymes y pequeños productores. Así, el ministro celebró un primer avance importante: la construcción del Nodo Logístico de Güemes ya figura como obra obligatoria dentro de los pliegos del futuro concesionario.

De los Ríos remarcó que Salta es una de las provincias que más necesita la mejora del tren, dada la alta carga logística que enfrenta su producción. “Cuando cargamos el costo logístico, dejamos de ser competitivos. Producimos cada vez más, pero sin tren no podemos sostener ese crecimiento”, afirmó. Actualmente, la provincia genera más de 10 millones de toneladas de carga por año, cifra que, con el impulso del litio, se proyecta aumentar a 15 millones a corto plazo.

Finalmente, el funcionario insistió en la inclusión de todos los actores productivos. “El tren no puede seguir siendo sólo para los grandes. Con el nodo Güemes, cualquier productor va a poder subirse al ferrocarril”, aseguró, señalando que un sistema ferroviario más intensivo no solo impactará en la competitividad, sino también en la seguridad vial al reducir la enorme cantidad de camiones en las rutas.