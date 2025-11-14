Federico Colombo Speroni será el nuevo rector de UCASAL desde el 2026

Tras una década de gestión de Rodolfo Gallo Cornejo, la Universidad Católica de Salta inicia un nuevo período de gestión.

La Universidad Católica de Salta (UCASAL) anunció la designación del Dr. Federico Colombo Speroni como nuevo rector, marcando el inicio de una nueva etapa institucional tras los diez años de gestión del Mg. Ing. Rodolfo Gallo Cornejo.

El nombramiento fue dispuesto por el Gran Canciller de UCASAL, monseñor Mario Antonio Cargnello, y comunicado oficialmente a la comunidad universitaria a través de una carta de designación. Colombo Speroni asumirá formalmente sus funciones el primer día hábil de febrero de 2026, y su mandato se extenderá por los próximos cinco años.

Doctor en Ecología Experimental y Geobotánica (en Italia), magíster en Conservación y Gestión del Medio Natural, licenciado en Ciencias Biológicas y reconocido académico, Colombo Speroni se desempeñó como vicerrector de investigación y desarrollo de la universidad entre 2016 y 2022. Su designación representa una continuidad institucional con mirada renovadora, orientada a potenciar el vínculo entre la universidad, la sociedad y la investigación y el desarrollo.

Por su parte, la universidad expresa su profundo agradecimiento a Rodolfo Gallo Cornejo, quien encabezó la rectoría entre 2016 y 2026, una década marcada por el crecimiento sostenido de la oferta académica, la expansión territorial a través de más de 120 sedes, la incorporación de tecnología educativa y la consolidación de la modalidad a distancia como sello distintivo de UCASAL.

Durante su gestión, Gallo Cornejo impulsó además una política de internacionalización, promoviendo convenios con universidades extranjeras y fomentando la investigación aplicada al desarrollo local.

El traspaso formal de gestión se concretará en febrero de 2026, cuando el Dr. Colombo Speroni asuma oficialmente el cargo de rector.

Con esta designación, UCASAL reafirma su compromiso con la excelencia académica, la formación integral y el servicio a la comunidad, pilares que han guiado su misión durante más de 60 años de trayectoria.