Avanza la obra del puente que conecta Los Toldos con Bolivia

La obra está a cargo de la Dirección de Vialidad de Salta, es el tercer tramo del puente Bailey que conecta a la localidad de Los Toldos, en el departamento Santa Victoria, con La Mamora (Bolivia).

Con esta obra, se prevé extender la longitud de la estructura existente para mitigar problemáticas durante la época estival, durante la cual crece el caudal del río Bermejo, afectando los terraplenes del lado boliviano.

En la zona se están construyendo cuatro puentes y se está por finalizar un quinto, con el fin de mejorar la conectividad y accesibilidad.

Los trabajos de construcción del puente de hierro, similar a los que ya están montados, iniciaron hace tres meses. Está previsto colocar las pilas y estribos antes de fin de año para poder habilitarlo.